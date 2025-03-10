Інцидент стався у серпні 2024 року в комунальному автобусі № 58

Івано-Франківський міський суд визнав винними у хуліганстві місцевого мешканця та учня 10 класу ліцею №2. За куріння в автобусі та побиття 39-річного пасажира, школяра передали під нагляд батькові, а його повнолітньому спільнику призначили рік пробаційного нагляду.

Вирок винесли 3 березня. Йдеться про інцидент, який стався у серпні 2024 року в комунальному автобусі № 58 Івано-Франківська. Обвинувачені закурили електронні сигарети, а після того, як потерпілий зробив їм зауваження, жорстоко побили його. Водієві разом з пасажирами вдалося виштовхати нападників з маршрутки, після чого вони нанесли ще кілька ударів ногами по задніх дверцятах автобуса.

Під час судового засідання обвинувачені розкаялися у вчиненому і попросили суд врахувати їх молодий вік та суворо не карати. У свою чергу, потерпілий повідомив, що йому компенсували завдану шкоду і він не має претензій до нападників.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала місцевого мешканця та учня ліцею винними у хуліганстві. Школяра передали під нагляд батькові, а його спільнику призначили рік пробаційного нагляду. На вирок можуть подати апеляцію.