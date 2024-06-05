Юрій Фатула кілька разів публічно мастурбував біля озера та у дворі будинку

Івано-Франківський міський суд визнав винним місцевого мешканця Юрія Фатулу у хуліганстві. За мастурбацію перед жінками на озері та у дворі будинку пенсіонеру призначили два роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 травня, Юрій Фатула кілька разів публічно оголював геніталії та мастурбував. 8 квітня він робив це на озері в Івано-Франківську поруч з двома жінками, через два дні – на лавці у дворі будинку, злякавши неповнолітню, а 1 травня оголився перед трьома мешканками, що йшли в супермаркет по вул. Гетьмана Мазепи.

Під час судового засідання Юрій Фатула визнав свою вину. Також суд врахував, що пенсіонер не був раніше судимим та не перебуває на обліку у нарколога і психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Юрія Фатулу винним у хуліганстві і призначила йому покарання у виді пробаційного нагляду строком на два роки без ізоляції від суспільства. Засуджений має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і не зможе виїжджати за межі України без дозволу. На вирок можуть подати апеляцію.