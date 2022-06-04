В Одесі затримали порушників, які увечері 3 травня влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, салюти запускалися в Приморському районі Одеси, поряд з будівлею СБУ в Одеській області.

«Патрульними поліцейськими Одеси вже затримано "жартівників", які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті», – написав він.

За словами представника влади, наразі з'ясовуються всі подробиці події та її кваліфікація відповідно до чинного законодавства, зокрема, правового режиму воєнного стану. На місці працює слідчо-оперативна група.

До слова, у квітні поліція затримала мешканця Чернівців, який у період воєнного стану запустив феєрверк. На 38-річного чоловіка склали протокол за статтею 195-6 КУпАП (порушення порядку використання піротехнічних засобів). Протокол скерують до суду. Крім того, правоохоронці запросили порушника до військкомату, де йому вручили повістку.