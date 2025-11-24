У будинку від удару вибило всі вікна

У будинку на вулиці 15 Квітня у Тернополі, який був пошкоджений під час ракетної атаки 19 листопада, розпочали ремонтні роботи. Першочергово комунальники встановлюють вікна у квартирах, а також на сходових клітках. Роботи проводять за кошти міського бюджету, йдеться на сайті Тернопільської міської ради.

Працівники вже встановили 74 вікна у 13 квартирах, а також на сходовій клітці першого під’їзду. Роботи з відновлення розпочали в пришвидшеному темпі, адже найближчими днями очікується похолодання та сніг.

«За попередніми обстеженнями, загалом потребують заміни 1112 вікон та 49 балконів. Ці дані ще уточнюються, адже комісія оглядає кожну квартиру окремо. Через наближення похолодання ми вже замовили необхідні конструкції за кошти бюджету громади», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Заміни потребують 1112 вікон та 49 балконів

Також в міській раді Тернополя закликали мешканців постраждалих квартир впускати майстрів для проведення замірів. Наголосили, що впродовж кількох днів вікна будуть виготовлені і встановлені у всіх помешканнях в будинку на вул. 15 Квітня, 31.

Наразі спеціальна комісія проводить обстеження всіх помешкань, щоб зафіксувати пошкодження та підтвердити суми збитків. Власники житла повинні звернутися за телефонами 1580 та 102 із відповідними заявами про пошкодження. Також людям радять зареєструватися в державній програмі «єВідновлення», щоб отримати державну компенсацію. Подати заявку можна у застосунку «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) або через нотаріуса.