З будівлі евакуювали 40 людей

У четвер, 6 листопада, в офісному приміщенні триповерхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького в Івано-Франківську вибухнула зарядна станція. Внаслідок вибуху виникла пожежа, двоє людей отримали травми.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про вибух надійшло до Служби порятунку о 13:14.

«Внаслідок вибуху зарядної станції в офісі виникла пожежа на площі близько 20 м². За попередньою інформацією 2 людей травмовані. З будівлі евакуйовано 40 людей», – зазначили в ДСНС.

До ліквідації пожежі залучили 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів, які загасили вогонь за 20 хвилин. Що стало причиною вибуху, встановлюють правоохоронці.