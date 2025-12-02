Вибух у Гудермесі в Чеченській республіці, 2 грудня 2025 рік

У ніч на вівторок, 2 грудня, безпілотники атакували російські регіони. Зокрема, під ударом були нафтобаза в Орловській області та військова база в Чеченській республіці. Про це повідомили моніторингові канали й пропагандистські медіа.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що дрони атакували «паливно-енергетичний комплекс» в Лівенському районі. Він не уточнив, про який саме об’єкт йдеться.

За даними проєкту Exilenova+, унаслідок атаки на території місцевої нафтобази загорілись щонайменше два резервуари.

Увага – на відео присутня ненормативна лексика!

Окрім цього, росіяни заявили про вибухи та прольоти безпілотників над територіями НПЗ в Туапсе, Ільському Краснодарського краю РФ.

Про удар повідомляли у чеченському Гудермесі, де, ймовірно, дислокується полк кадирівців «Ахмат», а також по будівлі ФСБ в Ахчой-Мартані.

Міноборони країни-агресора заявило, що в ніч на 2 грудня протиповітряна оборона нібито збила 45 безпілотників над територією РФ.

Зауважимо, на час публікації новини українське військове командування ці дані поки що офіційно не коментувало.