На Тернопільщині в полях між двома селами знайшли мертву жінку. За даними правоохоронці загиблою виявилася жителька Зборівської громади, яку рідні розшукували ще з 15 січня. Її тіло направили на судово-медичну експертизу.

На тіло невідомої жінки в полях між селами Панасівка та Серетець натрапили працівники РЕМу. Вони ремонтували лінії електропостачання і помітили людину, яка вже давно пролежала на землі.

«До відділення поліції міста Зборів 26 січня близько 14:04 надійшло повідомлення від працівника Зборівського РЕМ про виявлення тіла жінки у полі. На місце виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 27 січня.

Правоохоронці встановили, що загиблою виявилася 59-річна мешканка села Панасівка. Жінка вийшла з дому і не повернулася. Тому рідні оголосили її в розшук з 15 січня.

В поліції додали, що під час первинного огляду загиблої ознак насильницької смерті експерт не виявив. Тіло жінки направлено до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення розтину та встановлення остаточної причини смерті. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з приміткою «природна смерть»).