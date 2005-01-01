В штабі АТО призначили перевірку через спотворення інформації з зони бойових дій

СуспільствоВолодимир Пиріг, 23 березня74003

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У штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного надходження інформації про обстріли бойовиками українських позицій 22 березня, повідомив прес-центр штабу АТО у п’ятницю, 23 березня.

«Після уточнення оперативної інформації стало відомо, що ворожі обстріли зі стрілецької зброї українських позицій в Донецькій області, які сталися 22 березня, підтверджуються», – йдеться в повідомленні.

Відтак за фактом несвоєчасного надходження інформації та порушення порядку надання доповідей у штабі АТО призначили службову перевірку, результати якої, як пише «Інтерфакс-Україна», оприлюднять у найближчу добу або через дві доби.

Варто додати, що 22 березня в штабі АТО повідомили про повне дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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