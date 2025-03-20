Відеокамери мають встановити перевізники

У Тернополі маршрутні таксі обладнають камерами відеоспостереження для того, щоб контролювати оплату за проїзд. Відповідне рішення ухвалив19 березня виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

У громадському транспорті Тернополя з осені 2021 року запроваджено безготівковий проїзд, проте останнім часом почастішали випадки, коли водії беруть у пасажирів готівку. Щоб зменшити кількість таких порушень, члени виконкому вирішили встановити в кожному маршрутному таксі відеокамеру, що записуватиме дії водіїв. Перевізник за таке порушення змушений буде заплатити штраф в розмірі 24 тис. грн, який вираховуватимуть з суми, яка міська рада сплачує підприємцям за перевезення пасажирів.

«Такі порушення фіксуватимуться за допомогою безперервної відеофіксації в транспорті із зазначенням дати, часу перевірки та номера автобуса. Також оформлятимуть акт про порушення із зазначенням дати та часу події, ідентифікації водія, номера маршруту, номерного знаку або бортового номеру транспортного засобу», – зазначили в пресслужбі Тернопільської міської ради.

Окрім того, згідно з рішенням виконкому, повторні порушення з розрахунком готівкою можуть стати причиною перегляду договору з перевізниками та його розірвання.