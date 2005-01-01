В Україні через негоду знеструмлені 63 населені пункти

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:401900

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В Україні через негоду знеструмлені 63 населені пункти
фото Главком
Найбільше знеструмлених населених пунктів у Полтавській області

У ніч з 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру, - ред.) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 63 населених пунктів у п’яти областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46. Сім сіл і містечок залишилися без електрики в Сумській області, п’ять – у Кіровоградській, чотири – в Черкаській та одне – в Дніпропетровській.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України очікується значне ускладнення погодних умов з сильним вітром і снігопадами.

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