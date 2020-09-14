Український центр оцінювання якості освіти у 2021 році впровадить окремий тест ЗНО з української мови, який можна буде складати замість теперішнього тесту, який включає також і питання з української літератури. Про це 14 вересня повідомив Центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури», – уточнюється у повідомленні УЦОЯО.

Як можна зрозуміти з тексту повідомлення, йдеться про фактично скасування тестування з української літератури як обов’язкового для вступників. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти ZAXID.NET повідомили, що поки що не отримували роз’яснень про нововведення з тестуванням наступного року.

Заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час онлайн-брифінгу сьогодні пояснила, що тести з української мови міститимуть 40 завдань (39 тестів та одне розгорнуте завдання), а ЗНО з мови та літератури матиме 24 завдання з української літератури, 39 тестів та 4 завдання, що вимагають короткої відповіді, та одне розгорнуте завдання з української мови. Обирати між двома обов’язковими формами ЗНО Тетяна Вакуленко радить залежно від спеціальності, яку обирає абітурієнт.

Зазначимо, що з 2021 року ЗНО з математики для школярів стане обов’язковим.