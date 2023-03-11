Банер із закликом долучатися до «Гвардії наступу» в центрі Києва, лютий 2023

Із лютого 28 тисяч добровольців вже подали заявки для участі в «Гвардії наступу», зазначив в ефірі телемарафону в суботу, 11 березня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«У першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують», – сказав міністр, якого цитує «Радіо Свобода».

За його словами, навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, аби отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються «Гвардією наступу». Клименко також розповів, що підрозділи фактично сформовані.

«Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані і на сьогоднішній день ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє», – додав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, 3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на спеціальному сайті або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».