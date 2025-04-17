Військова частина А 4447 отримуватиме гроші з бюджету Ужгорода упродовж 2025-2026 років

Упродовж 2025-2026 років військова частина А 4447 отримає 50 млн грн з бюджету Ужгорода. Рішення ухвалили на засіданні сесії міської ради у четвер, 17 квітня.

«Програма передбачає піднесення престижу військової служби, надання фінансової допомоги для матеріально-технічного забезпечення військової частини, забезпечення готовності військової частини до виконання завдань за призначенням та підвищення ефективності і співробітництва», – йдеться у рішенні Ужгородської міської ради.

Додамо, що військова частина А 4447 входить до складу 33-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ почав формуватися в Ужгороді у 2016 році. Наприкінці весни 2023 року бригада вийшла на свій перший бойовий напрямок у Запорізькій області – Мала Токмачка, Оріхове, Вербове. З цих позицій бригада брала участь в українському контрнаступі, а в 2024 році воювала під Кураховим. Очолює підрозділ полковник Дмитро Паліса.