Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі

В Ужгороді затримали 18-річного студента місцевого університету за підпал автомобіля Tesla. Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 10 жовтня, інцидент стався опівночі на вулиці Митрака в Ужгороді. Палія зафіксували камери відеоспостереження – він підійшов до автівки, облив капот бензином, підпалив і втік.

Підозрюваним виявився 18-річний уродженець міста Перечин. Близько 4:00 його затримали в гуртожитку, куди він повернувся після підпалу.

Замовників підпалу встановлюють. Фото поліції

«Попередньо, злочин вчинено на замовлення: юнакові у соцмережі написав невідомий російськомовний користувач і запропонував легкий заробіток. Це було перше завдання підозрюваного. Ймовірно, такі замовлення надходять від невідомих з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Замовників наразі встановлюють», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.