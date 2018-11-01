В Ужгороді відкрили меморіал загиблим на Донбасі українським військовим

Автором меморіалу став закарпатський скульптор Василь Олашин

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 20:31910

До теми

В Ужгороді відкрили меморіал загиблим на Донбасі українським військовим
фото Закарпатської ОДА
У монументі багато символіки життя, хоч він і присвячений пам'яті загиблих воїнів

В Ужгороді в четвер, 1 листопада, на Пагорбі Слави відкрили і освятили Меморіал загиблим на Сході воїнам.

«Цей меморіал стане свідченням того, що закарпатці завжди будуть пам'ятати тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Він завжди буде нагадувати, що наша незалежність вистояла завдяки тим, хто був, є і буде на передовій оборони нашої держави на сході України», - повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

Автором меморіалу став закарпатський скульптор Василь Олашин. За його словами, пірамідальна основа пам'ятника символізує карпатські ялини.

Навколо композиції вмонтовані шість рельєфів, які розкривають теми шкільного періоду, студентства, проводів бійців в армію, а центральний рельєф - самі це військові, волонтери і діти.

Фото Закарпатської ОДА

«У монументі багато символіки життя, хоч він і присвячений пам'яті загиблих воїнів», - зазначив Олашин.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В ніч на 28 жовтня на Донбасі загинув солдат з Буковини ZAXID.NET
На Донбасі під час бойових дій загинув український військовий ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук