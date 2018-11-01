В Ужгороді відкрили меморіал загиблим на Донбасі українським військовим

У монументі багато символіки життя, хоч він і присвячений пам'яті загиблих воїнів

В Ужгороді в четвер, 1 листопада, на Пагорбі Слави відкрили і освятили Меморіал загиблим на Сході воїнам.

«Цей меморіал стане свідченням того, що закарпатці завжди будуть пам'ятати тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Він завжди буде нагадувати, що наша незалежність вистояла завдяки тим, хто був, є і буде на передовій оборони нашої держави на сході України», - повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

Автором меморіалу став закарпатський скульптор Василь Олашин. За його словами, пірамідальна основа пам'ятника символізує карпатські ялини.

Навколо композиції вмонтовані шість рельєфів, які розкривають теми шкільного періоду, студентства, проводів бійців в армію, а центральний рельєф - самі це військові, волонтери і діти.

Фото Закарпатської ОДА

«У монументі багато символіки життя, хоч він і присвячений пам'яті загиблих воїнів», - зазначив Олашин.