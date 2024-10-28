Інцидент стався в центрі Ужгорода 23 серпня

Ужгородський міськрайонний суд визнав винними військових з Києва та Каховки Єгора Н., Андрія С., Дмитра Ш., Артема П. та Андрія Т. у хуліганстві та незаконному позбавленні волі людей. За розбірки з буцімто працівниками кол-центру військовослужбовцям призначили по 2 роки умовного терміну.

Йдеться про події, які сталися в центрі Ужгорода 23 серпня. Група військових зі зброєю та балаклавах напали на працівників офісного приміщення, звинувачуючи їх у роботі підпільного кол-центру.

Як вказано у вироку суду, винесеного 18 жовтня, обвинувачені приїхали відпочивати на Закарпаття і в одному з Telegram-каналів дізналися про роботу кол-центру, з якого «виводилися гроші в інші країни». Приїхавши на Opel Vivaro до офісного приміщення на вулиці Швабській в Ужгороді, військові зайшли до кафе «Рання Пташка» і стали погрожувати присутнім, які на їх думку були працівниками кол-центру.

Після цього обвинувачені затягнули до автомобіля одного з відвідувачів закладу і почали вибивати зізнання, звинувачуючи його у причетності до незаконного функціонування кол-центру. Через деякий час вони позбавили волі дівчину, від якої з погрозами вимагали повідомити дані організатора центру.

Під час судового засідання військові Єгор Н., Андрій С., Дмитро Ш., Артем П. та Андрій Т. визнали свою вину. Суд також врахував, що вони є учасниками бойових дій, членами громадських організацій та мають позитивну характеристику.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Логойда визнала військовослужбовців винними у хуліганстві та незаконному позбавленні волі людей і призначила їм по 2 роки умовного терміну. Засудженим повернули зброю. На вирок можуть подати апеляцію.