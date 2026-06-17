Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ

У середу, 17 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід співробітнику Служби безпеки України, якого антикорупційні органи викрили на пропозиції закрити кримінальну справу за 150 тис. доларів хабаря. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн 328 тис. грн.

Також на нього поклали низку процесуальних обов’язків та відсторонили від посади до 17 серпня 2026 року.



Підозрюваний може оскаржити ухвалу суду в Апеляційній палаті ВАКС упродовж п’яти днів після її оголошення.

Нагадаємо, 16 червня НАБУ повідомило про викриття співробітника СБУ, який за 150 тис. доларів пропонував бізнесмену закрити кримінальну справу. Справа стосується обшуків на одному з підприємств у Запоріжжі у травні 2025 року. Під час нього правоохоронці вилучили понад 6 млн грн готівки.

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За версією детективів НАБУ, співробітник Служби безпеки замість пояснень причини обшуку запропонував бізнесмену домовитися про закриття справи та повернення конфіскованих коштів за 150 тис. доларів хабаря.

Співробітнику СБУ інкримінували ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на вчинення кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. 369 ККУ (хабарництво).