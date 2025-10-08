Валерій Залужний відповів, чи готується він до виборів

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, прокоментував чутки щодо нібито його політичної діяльності. Допис щодо своєї позиції ексголовком опублікував у соцмережах у середу, 8 жовтня.

У своєму дописі Валерій Залужний звинуватив українські ЗМІ у поширенні фейків з іноземних видань. Нагадаємо, 8 жовтня французьке медіа Intelligence Online писало, що Залужний нібито створює політичну команду. Ексголовком, а нині дипломат, заперечив цю інформацію й наголосив, що українські ЗМІ мають «доносити до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів».

«Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою», – наголосив Валерій Залужний.

Також посол у Великій Британії наголосив, що працюватиме на користь України допоки матиме таку можливість. Залужний ще раз наголосив, що не підтримує ідею проведення виборів поки Україна перебуває у стадії війни: «поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі». Крім того, у поширенні неправдивої інформації Залужний запідозрив росіян.

«Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі – їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім – це буде правда», – написав Валерій Залужний.

Зауважимо, що вже тривалий час деякі ЗМІ, зокрема, іноземні, припускають, що Валерій Залужний готується до виборів в Україні.

У серпні 2025 року соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитування, що свідчать, що рівень довіри до Валерія Залужного становить 74%, водночас президенту Володимиру Зеленському довіряють 68% опитаних українців. Це ж опитування вказує, що перемогу на виборах президента здобув Володимир Зеленський, але партія Залужного, ймовірно, отримала б найбільшу підтримку на парламентських виборах.

У лютому 2024 року за даними Київського міжнародного інституту соціології, Валерію Залужному довіряли 94% українців.