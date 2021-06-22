У столиці Данії – Копенгагені – невідомі сплюндрували пам’ятник українському поетові Тарасові Шевченку. У посольстві України в Данії припустили, що акт вандалізму стався в ніч на понеділок, 21 червня.

Пам’ятник розфарбували у російський триколор. Крім того, на постаменті скульптури вандали написали нецензурне висловлювання про НАТО а також пропагандистський штамп про те, що «Крим – це Росія».

«Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та провокацію проти України. Цей ганебний випадок вчергове демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної “громадянської” війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують усе святе для кожного Українця в будь-якому куточку світу», – йдеться в повідомленні посольства України в Данії.

Дипломати зазначили, що звертатимуться до правоохоронних органів Данії розпочати негайне розслідування та покарати винних.