Смертельна аварія сталася 18 лютого поблизу села Григорівка

Поблизу села Григорівка Старокостянтинівської громади сталася смертельна ДТП. Водій вантажівки DAF збив 27-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Про це у четвер, 19 лютого, повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 18 лютого близько 19:00 на трасі Житомир – Чернівці. За даними слідства, 30-річний водій вантажівки DAF, житель села Закриниччя, наїхав на 27-річного хмельничанина, який ішов уздовж дороги в попутному напрямку.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.