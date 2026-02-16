Смертельна аварія сталася 14 лютого на трасі Житомир – Чернівці

У селі Мотрунки Щиборівської громади сталася ДТП, унаслідок якої загинули водій та пасажирка автомобіля Renault Logan – подружжя із Запоріжжя. Про це в понеділок, 16 лютого, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 14 лютого близько 17:40 на трасі Житомир – Чернівці. За даними слідства, зіткнулися Renault Logan під керуванням 61-річного жителя Запоріжжя та Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 51-річний мешканець Старокостянтинова.

Унаслідок зіткнення 63-річна пасажирка Renault Logan загинула на місці події. Водій цього автомобіля помер у реанімаційному відділенні обласної лікарні.

Водій Mercedes-Benz також постраждав, його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей) та встановлюють усі обставини. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.