Смертельна аварія сталася 12 лютого на вулиці Петропавлівській у Ярмолинцях

У селищі Ярмолинці Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Hyundai Accent збив на пішохідному переході 68-річну жінку. Від отриманих травм вона померла дорогою до лікарні. Про це у п’ятницю, 13 лютого, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 12 лютого близько 18:00 на вулиці Петропавлівській. За даними слідства, 42-річний місцевий житель на автомобілі Hyundai Accent збив пенсіонерку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Жінка отримала тяжкі травми і померла в «швидкій» дорогою до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Водія затримали, вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.