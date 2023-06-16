Судячи з фото очевидців, аварія трапилась на пішохідному переході

У п’ятницю, 16 червня, на пішохідному переході на вул. Варшавській у Львові сталась ДТП. Вантажівка збила дівчинку віком близько 17 років, яку з травмами доставили у лікарню.

Про факт ДТП на пішохідному переході, яка трапилась приблизно о 15:30, повідомила «Варта-1», яка оприлюднила фото з місця події. У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що на вул. Варшавській вантажівка збила дівчину віком приблизно 17-18 років (її дані ще встановлюють).

Пішохідка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. Медики встановлюють її діагноз, а поліцейські – обставини ДТП.