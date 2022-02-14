Міністерство закордонних справ Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині. Як йдеться в заяві міністерства, вбивство скоїли українські військові.

Заяву у зв’язку з інцидентом, який стався вночі 13 лютого, міністерство оприлюднило в понеділок, 14 лютого, пише «Європейська правда».

«Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим», – йдеться у заяві.

Далі стверджується, що за наявними доказами «виконавцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які з незначної причини зв’язалися з вищевказаними експатріантами».

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, «щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні».

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та медики.

Правоохоронці затримали двох чоловіків і вилучили речові докази, зокрема зброю. Прокуратура повідомила, що у вбивстві підозрюють двох українських військових.

Також відомо, що один з вбитих був нацгвардійцем, інший – цивільним.