Петро Порошенко заявив, що подасть заяву до правоохоронних органів

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту Петру Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій РНБО.

Санкції проти Порошенка запровадили у лютому 2025 року. За даними СБУ, РНБО запровадила санкції проти нього «через загрози державній безпеці». СБУ стверджує, що Петро Поршенко під час виконання повноважень президента України «поставив державу в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

Його позбавили державних нагород, а також обмежили користування та розпорядження активами, які йому належать. Також йому заборонили проводити перевезення територією України та здійснення публічних та оборонних закупівель за кордоном.

Серед обмежувальних заходів:

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повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж

заборона участі у приватизації, оренді державного майна іноземцям

припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

заборона на набуття у власність земельних ділянок

Після засідання Порошенко заявив, що в роботі суду були порушення – мовляв, розподіл суддів відбувався непрозоро. На його думку, суддів нібито шантажували.

«Мною буде подано заяви до правоохоронних органів», – сказав Порошенко.

Нагадаємо, після запровадження санкцій проти нього Петро Порошенко подав апеляцію до суду. У травні 2026 року суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження санкцій РНБО проти нього.