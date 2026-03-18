У народній традиції цей час супроводжувався обрядами закликання весни

Весняне рівнодення у 2026 році настане 20 березня. Воно здавна вважалося важливою точкою переходу від зими до тепла й світла. У цей період природа прокидається, а разом із нею починається новий життєвий цикл. Для наших предків це був початок господарського року, від якого залежали добробут і врожай. Саме тому особливу увагу приділяли вшануванню сонця та землі. Більше про основні обряди пише УНІАН.

У народній традиції цей час супроводжувався обрядами закликання весни. Діти й молодь виходили надвір, співали веснянки та гаївки, водили хороводи. Такі дії символізували пробудження природи та сприяли її оновленню. Вважалося, що спів і рух допомагають швидше наблизити тепло.

Господині готували обрядову випічку у вигляді птахів, яких називали жайворонками. Вони уособлювали повернення тепла та сонячної сили. Також розпалювали вогнища, що символізували очищення й оновлення, іноді перестрибували через вогонь для залучення добробуту. Окремо згадували предків, звертаючись до них із проханням про захист і підтримку.

Що варто зробити на весняне рівнодення

Перед настанням рівнодення корисно навести лад у своєму просторі та думках. Приберіть оселю, позбудьтеся зайвих речей або передайте їх тим, хто потребує. Очистьте цифровий простір: видаліть непотрібні файли, контакти та повідомлення. Зверніть увагу на внутрішній стан – випишіть тривоги й переживання, щоб звільнити місце для нового.

У день рівнодення розпочніть ранок із вдячності за все добре, що маєте. Сформулюйте плани на найближчий рік і присвятіть час спілкуванню з рідними. Атмосфера спокою й тепла допоможе налаштуватися на позитивні зміни.

Існує також обряд для здійснення бажань. Запишіть три найважливіші мрії, запаліть свічку й обережно спаліть аркуш. Попіл збережіть і використайте під час посадки рослин. Розведіть його у воді та поливайте нею насіння чи квіти. Вважається, що разом із ростом рослини поступово здійснюватимуться і ваші задуми.