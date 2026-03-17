Весняне рівнодення – це особливий момент, коли день і ніч майже зрівнюються за тривалістю, а природа переходить до нового етапу. Саме з цієї дати починається астрономічна весна, що приносить більше світла й тепла. Для багатьох народів це символ оновлення, пробудження та початку нового життєвого циклу. У 2026 році ця подія має свої точні дату й час, про які пишуть «Факти».

Весняне рівнодення 2026: точна дата та година

У 2026 році весняне рівнодення припадає на 20 березня. У цей момент Сонце перебуває прямо над екватором, тому обидві півкулі отримують майже однакову кількість світла. Саме тому день і ніч стають практично рівними за тривалістю.

В Україні точний момент настане о 16:45 за київським часом. У цей період Сонце сходить майже точно на сході, а заходить – майже на заході. Після цього світловий день поступово збільшуватиметься і триватиме довше за ніч аж до літнього сонцестояння.

Чому рівнодення змінює дату щороку

Рівнодення не має сталої дати й може припадати на 19, 20 або 21 березня. Це пов’язано з тим, що тривалість обертання Землі навколо Сонця не збігається точно з календарним роком. Через це виникає зміщення, яке компенсується високосними роками.

Значення для наших предків

У давнину цей період вважали початком нового природного циклу. Люди пов’язували його з пробудженням землі, теплом і майбутнім урожаєм. У цей час проводили обряди, співали веснянки, запалювали вогонь і символічно прощалися із зимою, щоб привернути добробут і гармонію.