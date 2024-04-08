Володимир Періг дав роботу місцевим мешканцям та розводить свиней рідкісної породи

Ветеран війни Володимир Періг зі Самбірщини відкрив пекарню, яка щоденно забезпечує хлібом 13 гірських сіл. Шість днів на тиждень у селі Боберка випікають до 400 буханок хліба, батони, багети та булочки. Для розвитку бізнесу ветеран отримав кілька грантів. Про його бізнес розповіли в ЛОВА.

Володимир Періг воював ще у першу фазу війни – АТО. Тоді, після повернення, він відкрив маленький бізнес і дав роботу людям. Спершу пекарня працювала у приміщенні шкільної їдальні, потім почав будувати власну будівлю. Однак у лютому 2022 року йому прийшла повістка, і чоловік знову пішов боронити країну. Володимир отримав поранення, півроку лежав у шпиталі і отримав інвалідність. Коли демобілізувався, вирішив заново відновити свою приватну справу.

Для розвитку бізнесу чоловік отримав підтримку за двома програмами від центру зайнятості, допомогу від ЛОВА та єврогрант, завдяки яким зміг оновити все обладнання.

«У 2023 році підприємець та ветеран отримав з обласного бюджету 50 тисяч гривень фінансової допомоги на розвиток бізнесу. Доклавши своїх грошей, купив напівпромислову хліборізку і стаціонарну пароконвекційну електричну піч», – повідомили у Львівській ОВА.

Пекарня працює у гірському прикордонному селі Боберка. Там бракує роботи для місцевих жителів і складна логістика для доставки свіжих продуктів. Тому вироби з пекарні Володимира щодня возять у Шандровець, Яблуньку, Бориню та інші – загалом у 13 сусідніх карпатських сіл.

Хліб з пекарні розвозять у сусідні гірські села (фото ЛОВА)

Для безвідходного виробництва Володимир купив свиней породи «угорська пухова мангалиця» – п’ять дорослих і десять поросят.

«У будь-якому виробництві є відходи. Лишається хліб, тісто, десь його треба дівати, тож виникла така потреба. Мені підказали про таку породу свиней – то досить вигідно. Але вони більше як хобі, прибутку це поки не дає», – зазначає Володимир і додає, що любить усамітнюватись на природі, вона згладжує наслідки травм війни.

Володимир Періг годує хлібом свиней породи угорська пухова мангалиця (фото ЛОВА)

Ветерани з Львівщини цього року можуть отримати грант 250 тисяч гривень на започаткування чи розвиток власної справи, а також здобути додатковий грант у розмірі 30% від суми допомоги, яку їм надали за державною програмою єРобота. Також військовим надають ваучери для бізнесу: на консалтингові послуги (60 тис. грн), маркетинг (60 тис. грн), сертифікацію продукції (100 тис. грн) на участь у закордонних виставково-ярмаркових заходах (100 тис. грн). Весь перелік пропозицій – за посиланням.