Хлопчик знайшов невідомий предмет зі шнуром під час прогулянки

У селі Щурівці Шепетівського району 11-річний хлопчик травмувався внаслідок вибуху невідомого предмета, який знайшов під час прогулянки. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це у вівторок, 23 червня, повідомили у поліції Хмельниччини.

Інцидент стався ввечері 22 червня. Близько 20:10 до поліції надійшло повідомлення про травмування малолітнього внаслідок вибуху. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці зʼясували, що під час прогулянки 11-річний хлопчик знайшов невідомий предмет із білим шнуром, який здетонував у нього в руці.

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«Хлопець отримав рвану рану кисті лівої руки. Його госпіталізували до Ізяславської багатопрофільної лікарні», – повідомили в поліції.

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Слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У поліції закликали дітей і дорослих не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення потенційно небезпечної знахідки необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про неї рятувальників або правоохоронців за номерами 101 чи 102.