З початку війни в Україні вже загинули 32 журналісти

Від початку повномасштабного російського вторгнення РФ в Україні вже загинули 32 журналісти. За 8 років війни, яку розпочала в Україні Росія, ця цифра ще більша. Про це у День журналіста, який відзначають 6 червня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Цього року День журналіста має особливий присмак гіркоти. 4-й місяць повномасштабної війни – і ми втратили 32 журналісти… За 8 років війни ми втратили ще більше... Всі журналісти сьогодні, які працюють 24/7, – герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість», – написав Ткаченко.

Він опублікував відео, в якому зображені журналісти, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Також він зазначив, що журналісти різних медіагруп, які зараз працюють на об'єднаному фронті єдиного марафону новин, поміж іншого, показали свою здатність домовлятись, співпрацювати і таким чином ставити понад усе єдину головну мету – нашу перемогу.

До слова, як повідомляв ZAXID.NET у квітні, лише за перші 40 днів війни на території України загинули 18 журналістів. У березні редакція ZAXID.NET також втратила колегу – відеоопреатора Юрія Олійника, який у перші ж дні повномасштабного російського вторгнення пішов воювати.

Зазначимо, що, згідно з указом президента від 25 травня 1994 року, в Україні щорічно 6 червня відзначають День журналіста. Саме 6 червня, але 1992 року, Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.