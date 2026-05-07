Оленя Бориса, який схуд та потребує реабілітації після першої аварії, перевозили до Києва

На Рівненщині сталася ДТП за участі авто, яке перевозило відомого у соцмережах оленя Бориса. Це вже другий раз, коли тварина потрапляє в аварію, повідомили на сторінці Wild Animals Rescue Center 6 травня.

За даними волонтерів, аварія сталася опівночі 6 травня, коли автомобіль з Борисом їхав із села Зарічне на Рівненщині до центру в Києві. У машину з оленем врізалася інша автівка – на відео, оприлюдненому центром, видно понівечену передню частину легковика та пошкоджену машину служби порятунку тварин.

«Ми завжди розуміємо всі ризики в дорозі й робимо все, що від нас залежить, аби безпечно транспортувати тварин: їдемо дуже повільно та максимально уважно, і везучи травмованого оленя берегли його, як кришталеву вазу, аби не наскочити на вибоїни чи якісь перешкоди. Але не все на дорозі залежить лише від нас, і, на жаль, у нашу автівку в’їхала інша машина, і бідолашний Борис вже вдруге за короткий час потрапив у аварію, і знову постраждав від людської неуважності», – повідомили у пресслужбі центру.

Там зазначили, що видимих травм в оленя Бориса немає, але він пережив сильний стрес. Наразі він перебуває у центрі, де йому надають підтримувальну терапію.

Оленя перевозили для підготовки операції після того, як у березні його збила 28-річна водійка автомобіля Mercedes. Жінка втекла з місця події, проте поліція її розшукала. Водійку позбавили прав.

За даними центру, після інциденту оленю Борису мали зробити операцію із видалення травмованого рогу. Його перевозили на прохання єгеря, який повідомив, що Борис втрачає вагу та потребує ретельної підготовки до операції.

Під час першої аварії Борис також травмував ногу – у центрі зробили повторний рентген та вирішили, що операція для зламаної кінцівки не потрібна. Втім, ногу будуть розпрацьовувати, оскільки олень боїться на неї вставати.

За даними «Української правди», на Рівненщині для Бориса завершують будівництво нового вольєру. Там його планують поселити із двома самками.

Олень Борис уже близько семи років розгулює вулицями селища Зарічне на Рівненщині. У теплу пору року його підгодовують місцеві жителі, а взимку він повертається до лісу. Борис став відомим завдяки відео у соцмережах – зокрема, у тіктоці для нього створили окрему сторінку.