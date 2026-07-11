Найкращі місця для кемпінгу на Львівщині

Втекти з великого міста та відпочити на природі – чудовий план. Якщо ви шукаєте місця для кемпінгу, де можна розкласти власну палатку чи відпочити у шатро/будинку на території, то маємо підбірку красивих локацій для комфортного відпочинку.

Локації, фото кемпінгів та актуальні ціни у 2026 році – усе у підбірці ZAXID.NET.

«Мала Річка»

У кемпінгу «Мала Річка» можна проживати у власному наметі, глемпінгу, бунгало чи шатрі. На території є кафе, душ та туалет, кухня, кафе, зона BBQ, місце для розведення вогнища. Для дітей цікавою буде зона з гойдалкою, на території кемпінгу можна грати у вуличні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон та ін), настільні ігри, а дорослі можуть відпочити у фінській сауні.

Фото «Мала Річка»

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Локація: Сколівській бескиди (село Корчин).

Ціни: вартість проживання за добу (зі сніданком) у власному наметі 500 грн/людина, глемпінг намет 800/людина, можна також орендувати бунгало чи сафарі-тент за 3 тис. грн у день. Діти до 7 років можуть проживати безкоштовно (без окремого спального місця).

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

«Медовий блюз»

У цьому кемпінгу ви можете жити у власному наметі чи орендувати будиночок. Його фішкою є пасіка – ви можете замовити екскурсію та дізнатися більше про життя бджіл, спостерігати за процесом добування меду чи навіть спати на вуликах.

Фото «Медовий блюз»

Локація: село Луб'яна, Стрийський район.

Ціни: від 200 грн за доба, є можливість оренди альтанки, шампурів, сітки чи казана, купівля дров, оренда будиночка. За окрему плату можна прийняти душ чи скористатись пральною машинкою.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

Gotar

У мальовничому куточку розташований кемпінг Gotar, тут можна проживати як у власному наметі, так і у будиночку на території кемпінгу. Гості можуть готувати самостійно чи замовляти уже готові страви, а за додаткову плату також можуть відвідати сауну.

Фото Gotar

Локація: село Ямельниця, Стрийський район.

Ціни: проживання у наметі 100 грн з людини, у будиночку – 300 грн з людини. Діти до 7 років мають 50% знижки.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстарграм.

«Бухта вікінгів»

На території готельно-відпочинкового комплексу «Бухта вікінгів» є парк розваг, мотузковий парк, озеро для пляжного відпочинку, а також зона для кемпінгу із зручними місцями, де можна встановити власний намет.

Карта комплексу «Бухта вікінгів» (клікніть для збільшення)

Локація: Старе село.

Ціни: встановлення намету 500 грн, заїзд авто на добу (до 4 людей) – 1000 грн за добу.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

МС6

Креативна резиденція МС6 має кілька просторів: резиденцію (зал площею 90 м2 для майстер-класів, концертів чи інших подій), коворкінг та сцену. Тут можна проживати у різного типу будиночках чи у кемпінгу (на території є шість шатер для гостей). Сюди можна приїздити з тваринами, а їжу можна готувати самостійно чи замовити готові страви.

Фото МС6

Локація: Славське.

Ціни: проживання у шатрі від 1800 грн за добу.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

Яворівський національний парк

У Яворівському національному парку передбачені спеціальні місця, де можна зупиниться із наметом та отримати базові зручності – столи, накриття, вогнище, туалети.

Лелехівка — популярне місце поблизу однойменного села. Є паркінг, джерело з питною водою, спортивні майданчики.

Верещиця — тут розташована база відпочинку з озером, де дозволено купання, поруч облаштовані маршрути.

Козулька — тихий простір серед соснового лісу, віддалено від автошляхів, є альтанки та місця для вогнищ.

Деталі: сайт.