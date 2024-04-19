Серед причин звільнення місцеві ЗМІ називали високу зарплату Володимира Кащука, яка є найбільшою серед мерів міст в Україні

Володимир Кащук, якому висловили недовіру депутати Хустської міської ради, опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Володимир Кащук задекларував 1,4 млн. грн зарплати і 185 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2022 році на посаді міського голови Хуста він заробив 1,2 млн грн та отримав 150 тис. грн пенсії. На банківських рахунках Володимир Кащук грошей не тримає, натомість задекларував майже 4 млн грн готівкою.

У власності колишнього міського голови будинок, 2 земельні ділянки, господарська будівля у Хусті і Toyota Camry 2011 року випуску за 549 тис. грн. Також Володимир Кащук користується Toyota Land Cruiser 2018 року випуску і вартістю понад 2,6 млн грн, яка належить Андріяні Мадярчик.

Дружина екс-мера Ганна Кащук задекларувала 96,5 тис. грн пенсії та 24 тис. грн доходу від надання майна в оренду. Як і в чоловіка, на банківських рахунках грошей в неї нема, натомість готівкою тримає 260 тис. грн. У її власності будинок, вбудовані приміщення та понад гектар землі у Хусті.

Нагадаємо, депутати Хустської міської ради висловили недовіру та достроково припинили повноваження міського голови Володимира Кащука на позачерговій сесії 27 лютого. Серед причин звільнення місцеві ЗМІ називали високу зарплату Володимира Кащука, яка є найбільшою серед мерів міст в Україні.