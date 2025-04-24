Нерідко після Великодня залишаються шматочки паски, особливо ті, які вже підсохли або просто залишилися на тарілці

Паска, освячена в церкві під час великоднього богослужіння, вважається святинею в християнській традиції. Вона не є звичайною їжею, а символом духовного оновлення та великого свята. Тож ставитися до неї слід з повагою – викидати її у смітник категорично не можна. Куди подіти залишки паски, пише «24 Канал».

Нерідко після Великодня залишаються шматочки паски, особливо ті, які вже підсохли або просто залишилися на тарілці. Замість того щоб утилізувати ці залишки як звичайні харчові відходи, краще скористатися альтернативними, більш етичними способами.

Один із поширених варіантів – закопати крихти в землю. Це варто зробити в тихому, неходженому місці: у саду, на клумбі чи в куточку городу. Таким чином ви з повагою попрощаєтеся з освяченою стравою.

Інший спосіб – пригостити птахів або домашню птицю: паска не зашкодить пернатим і послужить доброю справою.

Аби уникнути надлишку, варто наперед планувати кількість пасок, які ви печете або купуєте. Це дозволить не лише зберегти продукт, а й уникнути гріха марнотратства.