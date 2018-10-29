Викраденого українського моряка звільнили з піратського полону

Завтра в Україну повернеться український моряк швейцарського торгівельного судна MV Glarus, яке у вересні захопили пірати біля узбережжя Нігерії.

Про це 29 жовтня повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

«Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу», - розповів Клімкін.

Нагадаємо, що члени екіпажу «MV Glarus» були викрадені 22 вересня з судна, яке прямувало з міста Лаґос до порту Харкорт. Серед викрадених були зокрема працівники з Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії, Боснії і один громадянин України. Пірати викрали 12 з 19 членів екіпажу і зруйнували комунікаційне обладнання на кораблі, через що моряки, які уникнули викрадення, не могли вчасно повідомити про інцидент. Моряки були взяті в полон з метою отримання викупу.