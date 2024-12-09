Внаслідок побиття потерпілий отримав травми ока та голови

Івано-Франківський міський суд визнав Назарія Регея та Романа Римика винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб. За побиття 40-річного військового чоловікам присудили по одному року умовного терміну.

Вирок винесли 28 листопада. Йдеться про інцидент, який стався на вулиці Богдана Лепкого в Івано-Франківську 11 вересня 2024 року. Назарій Регей та Роман Римик разом зі спільником, справа якого розглядається в іншому провадженні, жорстоко побили військовослужбовця, який підійшов до них, щоб попросити гроші. Внаслідок побиття потерпілий отримав травми ока та голови.

У судовому засіданні нападники, один з яких є учасником бойових дій, уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував позитивні характеристики обвинувачених і те, що вони не стоять на обліках у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Людмила Андрусів визнала Назарія Регея та Романа Римика винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб і призначила їм по одному року іспитового терміну. На вирок можуть подати апеляцію.