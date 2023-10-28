Секретар Ради Безпеки Вірменії Армен Григорян відбув на Мальту, де від імені своєї країни вперше візьме участь в обговоренні «формули миру», запропонованої Україною. Про це повідомила вірменська служба «Радіо Свободи».

Дводенна конференція була організована з ініціативи України. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що Київ розраховує на конкретні результати по завершенню зустрічі. Її планують відвідати понад 50 учасників.

На конференції обговорюватимуть 10 пунктів «формули миру», запропоновані Володимиром Зеленським. Президент України вперше оприлюднив їх у листопаді минулого року під час зустрічі «Великої двадцятки».

Зазначимо, що Вірменія вперше надіслала Україні гуманітарну допомогу у вересні 2023-го, через півтора року після повномасштабного вторгнення Росії. До Києва допомогу привезла дружина прем'єр-міністра Вірменії. Вона також уперше взяла участь у щорічному саміті, який проводить перша леді України Олена Зеленська.

Пізніше, на початку жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Никол Пашинян мав коротку розмову з Володимиром Зеленським в іспанській Гранаді.