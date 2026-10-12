На аукціоні з другої спроби продали три ділянки площею 0,6 га у селі Солонка

Солонківська сільська рада продала три земельні ділянки площею 0,6 га за понад 3,6 млн грн у передмісті Львова. Дві ділянки викупив підприємець, власник мережі кав’ярень 7sevenheaven – 36-річний Степан Мендель, ще одну ділянку поруч площею 0,2 га купила його колишня дружина, 35-річна Уляна Мендель.

Йдеться про три ділянки у селі Солонка, що розташоване у передмісті Львова, загальною площею 0,6 га. Одну з ділянок повторно виставили на продаж через онлайн-майданчик «Prozzoro.Продажі» 9 вересня, ще дві, що розташовані поруч, 11 вересня. Прикметно, що раніше колишнє подружжя вже брало участь у торгах щодо купівлі цих ділянок на початку липня 2026 року. На попередньому аукціоні вони були єдиними учасниками торгів та пропонували за ділянки 4,43 млн грн, що майже на 800 тис. грн менше від теперішньої пропозиції. Причину того, чому аукціон вважався таким, що не відбувся, не зазначено.

Вдруге аукціон з продажу ділянок провели 8 жовтня, інші два лоти провели 12 жовтня. Його провели через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли, як і попереднього разу, ті самі учасники. Ділянка призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. За дві ділянки підприємець Степан Мендель запропонував по 1,2 млн грн, тобто на 12 тис. грн вище за стартову ціну кожного лота. За ще одну ділянку підприємиця Уляна Мендель запропонувала 1,21 млн грн, що на 12,5 тис. грн вище за стартову вартість ділянки. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцями аукціону.

З оприлюдненої на торгах інформації видно, що три ділянки розташовані поруч одна біля одної. Поруч біля них є недобудований житловий комплекс «Дружній Двір» та таунхауси DreamVille. Неподалік розташовані ТРЦ King Cross Leopolis та стадіон «Арена Львів».

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Уляна Мендель зареєстрована як ФОП у 2019 році у селі Зубра, Львівського району. Основний вид її діяльності – обслуговування напоями. Її ексчоловік, Степан Мендель, веде підприємницьку діяльність з 1990 року. Основний вид його діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Він є власником та кінцевим бенефіціаром, а з кінця вересня 2025 року – і керівником мережі кав’ярень 7sevenheaven. Прикметно, що в інтерв’ю, яке опублікували 4 грудня 2025 року, Уляну Мендель представили як власницю кав’ярень 7sevenheaven. На сайті компанії зазначається, що 7sevenheaven є дві у Львові – на проспекті Червоної Калини та на Замарстинівській, а також у планах відкриття ще однієї на вул. Любінській. Ще одна кав’ярня розташована у передмісті Львова у Сокільниках.

До слова, наприкінці березня 2025 року антимонопольний комітет викрив змову на торгах між Степаном Менделем та Уляною Мендель. Тоді йшлося про аукціон щодо оренди приміщення другого поверху у ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» на вул. Миколайчука, 9 у Львові. Під час розгляду справи АМКУ довів, що обидві компанії під час підготовки та участі в аукціоні узгоджували свої дії. Тим самим діяли всупереч ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

У квітні 2021 року NGL.media повідомляло, що підприємець Степан Мендель став переможцем у чотирьох аукціонах на право оренди місць під кавові автомати у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги. Під час торгів у всіх випадках єдиним конкурентом був Ігор Вітів, який відновив діяльність як фізична особа-підприємець лише за місяць до оголошення аукціону на оренду. Як зазначали журналісти, підприємці діяли узгоджено, про що свідчили квитанції про оплату та реєстраційні внески.