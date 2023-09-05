За самовільну прибудову власницю квартири на вул. Саксаганського, 11 оштфрафували на 1700 грн

У будинку №11 на вул. Саксаганського у Львові власниця квартири прибудувала до другого поверху металеві сходи та встановила додатковий вхід у квартиру. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, тож адміністративна комісія Львівської міськради оштрафувала власницю квартири на 1700 грн.

Про самовільні роботи в пам’ятці архітектури в міську раду повідомили мешканці сусідніх квартир. Під час огляду представники ЛКП, на балансі якого перебуває будинок, виявили, що із квартири на другому поверсі власниця встановила додаткові пластикові двері, від яких у внутрішній двір будинку облаштували металеві сходи. При цьому, конструкція унеможливила доступ до загального балкону для інших мешканців.

«Власник обмежив доступ до внутрішнього балкону загального користування, заґратував його і зробив сходи, аби з другого поверху мешканці могли зійти у внутрішній двір», – повідомив під час засідання адмінкомісії у вівторок, 5 вересня, співробітник управління охорони історичного середовища Олег Хандин.

При цьому, власники квартири не отримали дозволів на відповідні роботи від управління, тому адмінкомісія оштрафувала власницю на 1700 грн. Також мерія готуватиме позов до суду, аби усунути самовільні прибудови. У квартирі №3а на вул. Саксаганського, 11 зареєстрована Світлана Баланчева. На неї адмінкомісія і склала протокол про порушення.

Зазначимо, що будинок №11 на вул. Саксаганського побудований за проектом архітектора Володимира Підгородецького. У 1925 році тут був пансіонат, фотоательє «Венус» та книгарня Шмаля. За радянських часів у будинку розташували майстерню з ремонту меблів та популярний колись бар «Нектар». Зараз на перших поверхах будівлі облаштували піцерію та магазин одягу, а решта – житлові квартири.