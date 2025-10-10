Вночі 10 жовтня у пожежі загинули двоє людей. Займання виникло близько 1 ночі в квартирі на останньому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку на вул. Петлюри, 18б, повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

«На місці пожежі виявлено тіла власниці квартири 1948 року народження та чоловіка 1979 року народження, без ознак життя. Горіли речі домашнього вжитку на площі 12 м2», – зазначено у повідомленні.

У ДСНС Львівщини уточнили, що загиблими є мати та син.

«Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Сходова клітка швидко наповнилася токсичним димом, через що не всі мешканці будинку змогли самостійно вийти на свіже повітря. Рятувальники за допомогою спеціальних пристроїв вивели із задимленого будинку двох людей», – додали у ДСНС.

Обставини трагедії та причини займання встановлюють фахівці. У Львівській міськраді зазначили, що попередня причина пожежі – необережність під час куріння.