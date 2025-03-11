Ймовірною причиною займання могло стати куріння

У вівторок, 11 березня, у Сокалі внаслідок пожежі в квартирі загинули двоє чоловіків. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

«О 14:54 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі в місті Сокаль на вул. Героїв УПА, Шептицького району», – йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі надзвичайники винесли одного чоловіка на свіже повітря, однак врятувати його не вдалося. Іншого чоловіка виявили на дивані – він також загинув. Як уточнили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, вік загиблих встановлюють правоохоронці.

Горіли речі домашнього вжитку на площі 6 м2. Пожежу ліквідували о 15:27. Ймовірною причиною займання могло стати куріння.

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Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки вдома: не залишати без нагляду запалені свічки, електроприлади, не курити в ліжку.