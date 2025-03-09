На момент приїзду рятувальників вогонь охопив три будівлі

У карпатському селі Самбірського району згоріло обійстя. 75-річний чоловік отримав значні опіки, його доставили в лікарню у важкому стані. Займання виникло 8 березня о 14:12 в с. Нижня Яблунька, повідомили у ДСНС.

На момент прибуття рятувальників з Турки на місці вже горіли два житлові будинки та господарська будівля. Неподалік пожежі виявили потерпілого з опіками. Як повідомили ZAXID.NET родичі постраждалого, він не є власником будинку, а випадковий перехожий. Чоловік прийшов на місце пожежі та не зміг вибратися без ушкоджень.

Пожежу загасили через три години. Причини та обставини виникнення займання встановлюють.

За інформацією рятувальників, зараз вони борються з численними пожежами сухостою. Селяни масово спалюють суху рослинність на полях, що спричиняє масштабні пожежі. Тільки за попередню добу було 169 пожеж сухої трави, вогонь знищив понад 50 га сухостою і тварин, що жили на цій території.