Внаслідок обстрілу пошкоджений ангар та адмінбудівля, а також житлові будинки

У ніч на вівторок, 26 березня, російські окупанти завдали удару по місту Новогродівка, розташованому на Донеччині. Внаслідок ракетної атаки загинула жінка, ще одна людина отримала поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 — вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації», – повідомив голова ОВА.

Внаслідок ракетного удару зруйнована адміністративна будівля у місті, а також ангар. Крім того, ракети пошкодили місцевий гуртожиток, два приватні будинки та два нежитлові приміщення, повідомив Вадим Філашкін.

Зазначимо, Новогродівка розташована за 30 км на південний захід від тимчасово окупованого Донецька. Місто перебуває у 20 км від лінії фронту, де ведуться важкі бої за Авдіївський район.

Нагадаємо, 20 березня росіяни атакували авіацією село Максимівка, що на Донеччині. Внаслідок атаки у селі загинули двоє чоловіків та поранена жінка.