Унаслідок авіаційних та артилерійських обстрілів із боку російських військ в Авдіївці загинули 5 людей

В Авдіївці на Донеччині внаслідок авіаційних та артилерійських обстрілів із боку російських військ загинули 5 людей. Ще 20 отримали поранення. Про це у понеділок, 21 березня, ввечері повідомив голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

«Так зараз виглядає Авдіївка. Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили», – написав Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Фото Павла Кириленка

Також він розповів, що сьогодні стало відомо, що в Маріуполі від російської зброї загинула 9-річна дівчинка, ще троє людей отримали поранення. Також двоє людей були поранені в селищі Очеретине і щонайменше 3 – у Покровську. Окрім того, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко повідомив, що сьогодні з Авдіївки вдалося вивезти 82 людей, серед яких 24 – діти. Також сьогодні Маріуполь нарешті змогли покинути 4384 мешканців (1073 – діти). За інформацією Кириленка, всі вони добралися до Запоріжжя, де змогли отримати їжу, необхідну медичну допомогу та тимчасове розміщення.

Зазначимо, що сьогодні стало відомо, що росіяни обстріляли евакуаційні автобуси біля Маріуполя, поранення отримали діти.