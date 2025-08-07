Росіяни вночі атакували безпілотниками Дніпро та область

В ніч на четвер, 7 серпня, росіяни масовано атакували Дніпро та область безпілотниками. За даними голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі над областю військові збили 33 російські безпілотники.

Внаслідок російської атаки у Дніпрі постраждали чотири людини. Двох з них, 43-річного чоловіка та 69-річну жінку, госпіталізували у стані середньої тяжкості.

«Виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства», – повідомив Сергій Лисак.

У Павлограді через російський обстріл загорілись дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, а у Кривому Розі – модульний будинок. У Синельниківському районі виникла пожежа на даху ліцею, а також зайнялась суха трава. Пошкоджень зазнали приватний будинок та легкове авто.

Крім того, росіяни вдарили з артилерії та безпілотниками по Нікопольському району. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

«До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека», – йдеться у повідомленні Сергія Лисака.

За даними Повітряних сил, загалом в ніч на 7 серпня росіяни випустили 112 безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів. Українським військовим вдалося знешкодити 89 дронів різних типів.