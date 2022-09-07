З вогню винесли медичне обладнання, документацію і медикаменти

Вночі на середу, 7 вересня, у поліклініці франківського центру боротьби зі СНІДом виникла масштабна пожежа. Вогонь знищив мансардний поверх медзакладу, ніхто із персоналу чи пацієнтів під час пожежі не постраждав. Із приміщення встигли винести документи, медичне обладнання та препарати. Наразі рятувальники встановлюють причину пожежі.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу у поліклініці обласного центру боротьби зі СНІДом на вулиці Максимовича у Франківську рятувальники отримали о 23:38 у вівторок, 6 вересня. Повністю загасити вогонь пожежникам вдалося через годину після виклику.

«На момент прибуття пожежників з даху двоповерхової будівлі виривалось полум'я та виходив густий дим. О00:27 середи, 7 вересня, пожежу локалізували, а о 00:38 – ліквідували. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансардного поверху на загальній площі 120 м кв.», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Під час пожежі з приміщення евакуювали медичне обладнання, документацію та медикаменти. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.