Тротуарну плитку із площі Петефі чоловік завантажив у салон маршрутки

Патрульна поліція затримала водія маршрутки, який завантажив у салон автобуса бруківку із площі Петефі у центрі Ужгорода та намагався відвезти її у сусіднє село. Поліцейським водій пояснив, що йому «дозволили взяти тротуарну плитку».

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, виклик про підозрілого чоловіка, який вантажив у салон маршрутки бруківку на площі Шандора Петефі у самому центрі Ужгорода надійшов поліцейським ввечері п’ятниці, 11 лютого.

«На місце події виїхали патрульні роти ТОР, але на площі вже не було нікого. Патрульні встановили, що автобус рухається до виїзду з міста у бік села Баранинці. Поліцейські наздогнали авто і зупинили. Інспектори одразу помітили, що чоловік підозріло себе поводить і провели огляд транспортного засобу. Згодом у салоні автомобіля ТОРівці виявили велику кількість тротуарної плитки», – йдеться у повідомленні поліції.

Як у коментарі ZAXID.NET уточнив речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський, за водієм маршрутки виявився 64-річний мешканець Ужгородського району. Чоловік пояснив поліцейським, що йому начебто дозволили взяти плитку з того місця, де вона була. На місце події викликали слідчу групу, поліцейські наразі встановлюють всі обставини події.