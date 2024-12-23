Мікроавтобус перекинувся з дороги на поле біля села Старі Кошари

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок водію мікроавтобуса Любомиру Гладуну за смертельну ДТП. Обвинувачений з’їхав з проїзної частини у кювет і перекинувся, внаслідок чого загинув його 34-річний пасажир. За це чоловіку призначили два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 18 грудня, аварія сталася 24 січня 2024 року неподалік села Старі Кошари Ковельського району. Близько 08:20 водій автомобіля Volkswagen LТ 35 не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, після чого мікроавтобус перекинувся. У результаті смертельні травми отримав 34-річний пасажир. Ще один травмувався.

Любомир Гладун, який перебував за кермом мікроавтобуса, визнав свою вину. Він розповів, що 24 січня віз на службовому автомобілі працівників підприємства, проте біля повороту в село Старі Кошари їх почало заносити і викинуло з дороги. За словами чоловіка, він знепритомнів, а коли отямився – побачив, що один із пасажирів лежить під авто. Потерпілого дістали й викликали «швидку», але медики лише констатували смерть. Любомир Гладун зазначив, що намагається допомагати родині загиблого, а також компенсував витрати за поховання 34-річного ковельчанина. Просив призначити мінімальне покарання, оскільки він одружений, виховує дитину, а його заробіток є єдиним прибутком у родині.

Суддя Марина Грідяєва визнала Любомира Гладуна винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.