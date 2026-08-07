Аварія сталася в селі Приборжавське Хустського району

Ввечері 6 серпня в селі Приборжавське Хустського району водій Mitsubishi L200 збив 33-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм пішохід помер, у крові водія виявили 0,45 проміле алкоголю.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у п’ятницю, 7 серпня, аварія сталася близько 21:45. За кермом автівки був 38-річний мешканець Приборжавського.

«Неподалік сільського кладовища на неосвітленій ділянці дороги водій збив 33-річного односельця, який йшов у попутному напрямку краєм проїзної частини. Від отриманих травм пішохід загинув», – розповіли правоохоронці.

У крові водія виявили 0,45 проміле алкоголю, закарпатця затримали.

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