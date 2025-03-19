Суд звільнив обвинуваченого від покарання на підставі закону «Про амністію в 2016 році»

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Едуарда Ігнатенка винним у порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Суд звільнив обвинуваченого від покарання на підставі закону «Про амністію в 2016 році».

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 березня, аварія сталася у березні 2016 року у селі Розівка, біля Ужгорода. Едуард Ігнатенко на Volkswagen Golf збив пішохода, який напідпитку йшов по дорозі. Від численних травм потерпілий помер у лікарні.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і розповів, що того вечора повертався з Ужгорода додому в село Сюрте. Було темно, падав легкий дощ, а дорога була мокрою. Навпроти АЗС він відчув удар з правого боку та одразу зупинився. Перше, що спало йому на думку: він збив тварину. Однак, вийшовши з автомобіля, побачив потерпілого. Він побіг на автозаправку, щоб викликати швидку допомогу та поліцію. Наголосив, що не бачив пішохода, а тому і відбулось зіткнення.

У свою чергу дружина загиблого розповіла суду, що вперше побачила обвинуваченого у лікарні і він досі не компенсував їй завданої шкоди.

Суд врахував, що Едуард Ігнатенко раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а пішохід перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прокурор підтримав клопотання захисника про застосування до обвинуваченого амністії, оскільки водій мав на утриманні двох дітей, яким на день набрання чинності цим законом не виповнилося 18 років.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тамаз Деметрадзе визнав Едуарда Ігнатенка винним у порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому на 5 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Суд звільнив обвинуваченого від покарання на підставі закону «Про амністію в 2016 році». Едуард Ігнатенко має компенсувати родині загиблого 720 тис. грн завданої матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.